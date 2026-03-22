La inclusión se vive todos los días

EL REPORTERO 22 de marzo de 2026
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Celebramos la diversidad que nos enriquece como sociedad. Las personas con síndrome de Down nos enseñan que la inclusión se construye con respeto, empatía y oportunidades reales.

Compartimos una jornada muy especial con la caminata por la inclusión, junto a muchas familias y el equipo de Acción Social, reafirmando ese compromiso.🚶🏻

Y queremos destacar algo que para nosotros es muy importante: en el municipio hay personas con síndrome de Down que forman parte activa de nuestro equipo. Nicolás, Rodrigo, en la comuna de La Bebida, y Ángel, que participa en distintas actividades, son parte de una inclusión que elegimos sostener con hechos concretos. 💙

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