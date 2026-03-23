La lectura sigue creciendo en comunidad

Desde la Biblioteca Popular José Ignacio de la Roza queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a la Dirección de Bibliotecas Populares por hacernos parte de esta valiosa donación de libros, proveniente de la generosidad de la familia del Dr. en Filosofía Félix Gómez, que hoy enriquece nuestro espacio y acerca nuevas historias a nuestros lectores.

Este importante aporte, acompañado por la Secretaría de Cultura del Sindicato de Empleados de Comercio, representa mucho más que ejemplares: es una apuesta concreta a la educación, la cultura y el acceso igualitario a la lectura en nuestra provincia.

Destacamos además la realización del acto de entrega, que contó con la presencia de la secretaria de Cultura de San Juan, Analía Vilches, junto a representantes de distintas bibliotecas populares, reafirmando el compromiso con el desarrollo cultural en San Juan.

Cada libro que llega es una puerta que se abre, una oportunidad de encuentro y aprendizaje para nuestra comunidad

Seguimos trabajando para que la literatura esté al alcance de todos, creciendo juntos en cada página.

Mirna Moral

Secretaria General

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