La Legislatura de San Juan, protagonista en el Primer Evento Anual de Mejora Continua e Innovación

La Cámara de Diputados de San Juan tuvo una destacada participación en el Primer Evento Anual de Mejora Continua e Innovación, realizado el 20 de marzo de 2026 en el Auditorio Eloy Camus, en el subsuelo del Centro Cívico. La actividad reunió a referentes del sector público y privado con el objetivo de compartir experiencias, reflexionar sobre los desafíos actuales y promover prácticas innovadoras orientadas al desarrollo institucional y social.

En representación de la Legislatura participaron el diputado Juan de la Cruz Córdoba, el secretario Administrativo Jorge Fernández y la responsable de Calidad, María Eugenia Orozco, quien además tuvo un rol central al presentar uno de los casos de éxito seleccionados en el encuentro.

Cabe destacar que este evento fue declarado de interés por la Cámara de Diputados de San Juan mediante la Resolución N° 244 en el año 2025, reafirmando el compromiso institucional con la mejora continua, la innovación y el fortalecimiento de la gestión pública.

Uno de los momentos más relevantes de la jornada fue la exposición del trabajo titulado “Innovar para Acercar”, a cargo de María Eugenia Orozco. La presentación abordó el diseño y la implementación de la Planificación Estratégica Institucional, desarrollada a lo largo de cuatro años de gestión, como herramienta clave para orientar el rumbo de la organización a mediano y largo plazo.

Este proceso tiene como finalidad establecer lineamientos, prioridades y acciones estratégicas que permitan alcanzar la visión institucional definida por el Presidente de la Cámara de Diputados. En este sentido, se promueve una gestión basada en la modernización, la eficiencia y una mayor vinculación con la sociedad, consolidando un modelo sustentado en la mejora continua.

Asimismo, la planificación se enmarca en principios de austeridad, ética y transparencia, garantizando el uso responsable de los recursos, la integridad institucional y el fortalecimiento de la confianza ciudadana.

Como resultado de este trabajo sostenido, la Legislatura ha logrado mantener de manera ininterrumpida la certificación de la norma internacional ISO 9001 de Gestión de Calidad, incorporando progresivamente nuevos procesos al alcance de la certificación. A ello se suma la obtención del máximo galardón del Premio Provincial a la Calidad en el Sector Público, reconocimiento que posiciona a la institución como referente en gestión de calidad a nivel provincial.

El evento, que se desarrolló bajo el lema “IntegrA – Todos somos actores de nuestro destino”, incluyó además charlas especializadas, paneles de reflexión, presentación de casos de éxito de distintos sectores -industria, minería, servicios, tecnología y ámbito público- y una conferencia de cierre, consolidándose como un espacio clave para el intercambio de conocimientos y experiencias.