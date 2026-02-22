La Legislatura realizará la Primera Sesión Extraordinaria

En la mañana del viernes 20 de febrero, la Comisión Permanente definió los temas que integrarán el Orden del Día de la Primera Sesión Extraordinaria, que se celebrará el martes 24 de febrero a las 9:30 horas.

La reunión de Labor Parlamentaria tuvo lugar en el cuarto piso del edificio Anexo y fue encabezada por el vicepresidente primero, diputado Enzo Cornejo. Participaron además el secretario Legislativo, Gustavo Velert, y los legisladores Juan de la Cruz Córdoba, Alejandra Leonardo, Fernanda Paredes, Graciela Seva, Juan Carlos Quiroga Moyano, Emilio Escudero, Pedro Albagli, Mónica González, Marcela Montaña, Gustavo Usin, Andrés Castro y Federico Rizo.

Temas a tratar

Durante el encuentro se acordó el tratamiento sobre tablas de dos comunicaciones oficiales remitidas por el Poder Ejecutivo, mediante las cuales se propone aprobar:

La Adenda al Convenio suscripto entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de la Provincia, destinada a la ejecución de las siguientes obras: Intersección de Ruta Nacional Nº 20 y calle Gorriti, en el departamento Santa Lucía. Intersecciones sobre Ruta Nacional Nº 150 (departamento Iglesia) con: Calle Santa Lucía (calle Municipal). Ruta Provincial Nº 405 (ingreso oeste a Rodeo). Ruta Provincial Nº 418 (ingreso a la localidad de Pismanta). Calle Paoli (Municipal).

destinada a la ejecución de las siguientes obras: El Convenio Específico de Compensación de Prestaciones, suscripto el 1 de diciembre de 2025 entre el Gobierno de la Provincia de San Juan, a través de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y la Municipalidad de Rivadavia, en el marco del Convenio Provincia–Municipios del Programa Estratégico de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos – Región 1.



Asimismo, se acordó tratar un proyecto de Resolución presentado por el Interbloque Cambia San Juan, mediante el cual se propone declarar de interés la competencia internacional Ironman 70.3, Ironman 5150 e Ironman (Full Distance).

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi

Fotos: Mario Contreras