La Selección Argentina, rumbo a Estados Unidos

Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nicolás Tagliafico, Leonardo Balerdi, Gerónimo Rulli, José Manuel López, Valentín Barco, Giuliano Simeone, Nicolás González, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y Thiago Almada son algunos nombres de la delegación que partió desde Buenos Aires rumbo a Kansas.

Otros jugadores se sumarán directo en la concentración en Estados Unidos. Entre ellos, Lionel Messi (capitán y leyenda del seleccionado) y Rodrigo De Paul, futbolistas del Inter Miami de la MLS. Lisandro Martínez y Dibu Martínez, quienes juegan en la Premier League, también ya están en viaje desde Inglaterra. Los entrenamientos comenzarán el lunes a primera hora.

La Selección Argentina hará base en el Sporting KC Training Centre, del club Sporting Kansas City. El recinto, inaugurado en 2018, está entre los ríos Kansas y Missouri, en el área metropolitana de la ciudad, con varias canchas de fútbol. Geográficamente, se trata de la zona centro-este de Estados Unidos, climatológicamente muy inestable para esta época del año entre el calor, la humedad y posibilidad de tormentas fuertes.

El hotel en el que se hospedará el plantel es el Origin, adonde finalizan por estos días las remodelaciones que inaugurará el equipo, como un enorme gimnasio extra. A 20 minutos del centro de entrenamiento, cuenta con vistas al río Missouri y se ubica en el área urbana céntrica, por lo que se espera que también sea punto de encuentro con los hinchas. También es nuevo: la construcción de su edificio principal data de 2023.

El viernes emprenderán el viaje a Texas, donde el sábado se medirán con Honduras en College Station en el primer amistoso previo. El domingo continuará entrenándose en Texas y el lunes se dirigirá a Alabama -aún más al Este- para la prueba del martes 9 en Auburn con Islandia.

Ese mismo día, el grupo retornará a Kansas para trabajar hasta el debut mundialista del martes 16 de junio con Argelia en esa misma ciudad. Con Austria el lunes 22, la acción se trasladará a Arlington, Texas, y también habrá vuelta inmediata al búnker de Kansas. El sábado 27, ante Jordania, se repetirá escenario, y habrá que ver dado que se trata de un partido de última hora si se toman el chárter esa madrugada o pasan la noche allí.

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