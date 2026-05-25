La verdadera historia de Ricardo III llega a San Juan

Con dirección del reconocido director catalán Calixto Bieito y protagonizada por Joaquín Furriel, la obra subirá a escena el 19 y 20 de junio, a las 21h, en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario. Entradas disponibles.

El Teatro del Bicentenario, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, presenta La verdadera historia de Ricardo III. Una versión libre del clásico de William Shakespeare, que se estrenará los días viernes 19 y sábado 20 de junio en la Sala Principal, como una de las propuestas más emblemáticas de su décima temporada.

La obra, con adaptación de Calixto Bieito y Adrià Reixach, y traducción de Lautaro Vilo, propone una experiencia escénica singular que revisita el universo de Ricardo III desde una mirada contemporánea. Protagonizada por Joaquín Furriel, impulsor del proyecto junto al director, la puesta se adentra en una profunda exploración sobre la maldad en el mundo actual, nutriéndose de diversos materiales más allá del texto original.

Reconocido internacionalmente por sus audaces interpretaciones de grandes obras del teatro y la ópera, Calixto Bieito construye en esta versión un relato que parte de un hecho histórico: el hallazgo en 2012 de los restos del rey Ricardo III en la ciudad inglesa de Leicester, luego de más de 500 años de misterio. A partir de este acontecimiento, la obra propone una “disección” no solo del breve y turbulento reinado del monarca, sino también de la naturaleza de la maldad humana.

El elenco está integrado por destacadas figuras de la escena nacional: Luis Ziembrowski, Elvira Onetto, Belén Blanco, María Figueras, Marcos Montes, Luciano Suardi, Iván Moschner, Luis “Luisón” Herrera y Silvina Sabater. El equipo creativo se completa con diseño de video de Adrià Reixach, música y diseño sonoro de Janiv Oron, iluminación de Omar San Cristóbal, vestuario de Paula Klein y escenografía de Barbora Haráková Joly.

La propuesta podrá disfrutarse los días viernes 19 y sábado 20 de junio en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario, con funciones programadas a las 21 h. Los tickets de $55.000, $50.000, $45.000, $40.000 y $30.000, ya se encuentran disponibles en boletería del Teatro, de lunes a viernes de 9:30 a 14h, y de 16 a 20h, y dos horas antes de cada función; y a través de TuEntrada.com.

Además, el público podrá acceder a una preventa exclusiva con un 20 % de descuento, vigente hasta el 1 de junio de 2026, tanto en boletería como de manera online, utilizando el código promocional RICARDOIII.