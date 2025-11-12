Labor Parlamentaria: definieron los temas de la Decimosegunda Sesión

Durante la mañana del martes 11 de noviembre, los diputados titulares de los bloques que integran la Legislatura Provincial conformaron el Orden del Día de la Decimosegunda Sesión que tendrá lugar el jueves 13 de noviembre a las 9 horas.

La reunión de labor se llevó a cabo en el cuarto piso del edificio Anexo y estuvo encabezada por el vicepresidente primero de la Legislatura, diputado Enzo Cornejo. Participaron además, el secretario Legislativo, Gustavo Velert; el vicepresidente alterno, Gustavo Deguer; y los presidentes de los siguientes bloques legislativos: Producción y Trabajo, Juan de la Cruz Córdoba; Bloquista, legislador Luis Rueda; San Juan Vuelve – P.T.P., Mario Herrero; UCR, Alejandra Leonardo; Actuar, legislador Gustavo Usin; La Libertad Avanza – ADN, Fernando Patinella; San Juan Te Quiero, diputado Gabriel Sánchez; Justicialista, diputado Juan Carlos Quiroga Moyano; bloque Mejor Nosotros, Leopoldo Soler y bloque Crecer, Marta Gramajo.



Temas definidos para su tratamiento



Durante la sesión se abordarán en el recinto los siguientes expedientes:

Expediente 1790: Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo que tiene por objeto establecer en el ámbito de la Provincia de San Juan la implementación de la Etiqueta de Eficiencia Energética de Inmuebles destinados a Vivienda, en el marco del Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas (PRONEV), creado a partir de la Resolución N°5/2023, promovido por la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético dependiente de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación en conjunto con el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de nuestra Provincia.

Proyectos sobre tablas



Por otra parte, en la Decimosegunda sesión la Legislatura tratará sobre tablas los siguientes expedientes:

Nº 2589: Proyecto de Ley presentado por el el interbloque Cambia San Juan, por el que se sustituye el artículo 1º de la Ley 969-P, sobre el Estado de Emergencia de los Servicios de Seguridad.

