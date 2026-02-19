Las denuncias por violencia de género también pueden hacerlas terceras personas

Cada vez son más las personas vinculadas o no a las víctimas que se animan a pedir protección por ellas, en casos de agresividad. La normativa las habilita a exponer los casos, sin siquiera necesitar pruebas.

No sólo quienes son víctimas de violencia de género tienen en sus manos la responsabilidad de denunciar a sus agresores. Las normativas vigentes -tanto a nivel nacional como provincial- y fundamentalmente la práctica, contemplan que otras personas pueden hacerlo por ellas, incluyendo a quienes mantienen un vínculo de familia, pero también amigos, compañero de trabajo, entre otros.

Aunque el porcentaje aún es mínimo, son cada vez más los sanjuaninos que recurren a esta metodología, entendiendo que el compromiso “puede resultar como medida de protección”. Según los registros, en el 2025, un 1,30% de las denuncias llegó de parte de terceras personas. En un 75% son mujeres las que denuncian casos que viven otras mujeres, tanto de lo que se consigna en las denuncias como Zona Centro (Rawson, Rivadavia, Pocito, Santa Lucia, Capital y Chimbas) como lo que se llama Zona Alejada (Zonda, Ullum, Calingasta, Iglesia, Jáchal, Albardón, Angaco, San Martín, Caucete, 25 de Mayo, Sarmiento, Valle Fertil y 9 de julio).

Para poder denunciar en los organismos competentes, basta con conocer los hechos de violencia. Tanto la Ley Nacional 26.485 -de protección integral a las mujeres- como la Ley Provincial 989-E, habilitan a que las notificaciones por este tipo de situaciones puedan ser realizadas no solo por la persona directamente afectada, sino también por terceras personas cuando la víctima no puede hacerlo por sí misma o cuando se toma conocimiento de acciones que impliquen una situación de riesgo.

Ni siquiera es requisito acreditar un vínculo previo con la víctima para efectuar la denuncia, ya que el sistema prioriza la protección integral, la prevención y el acceso a la Justicia.

Tampoco se no exige que quien denuncia aporte pruebas al momento de formular la presentación. Es suficiente la descripción y el relato de los hechos conocidos, ya que la generación y valoración de la prueba es una acción que corresponde a los organismos judiciales o administrativos intervinientes.

En estos casos se garantiza la reserva y la confidencialidad de los datos personales de quien denuncia, aunque se puede pedir alguna identificación.

La exposición puede realizarse de manera oral o escrita, en forma personal o por intermedio de representantes. Inclusive se pueden hacer de forma telefónica para que, en caso de tratarse de una emergencia, se activen los mecanismos para una intervención inmediata.

Hay varias oficinas en las que pueden efectivizarse estas denuncias:

.la Dirección de Género, ubicada en 25 de Mayo 451 (oeste), de lunes a viernes de 7 a 14. También hay disponibles dos números telefónicos: el 4-222713 y el 2645877003.

.en los dispositivos que funcionan en cada uno de los municipios

.en las oficinas de Género de la UFI CAVIG (Unidad Fiscal de Investigación – Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género), ubicadas en Rivadavia 425 (oeste). Telefónicamente llamando al 4-210013, interno 147 ó al 264-4865622.

.en las líneas telefónicas 144 (para asesoramiento gratuito y confidencial durante las 24 horas) y el CISEM 911 (también atiende las 24 horas).