Libertad volvió a ausentarse y el conflicto laboral sigue sin respuestas

La empresa no envió representantes con poder de decisión a la audiencia en la Subsecretaría de Trabajo; los reclamos sindicales ocupan más de cuatro páginas y denuncian maltrato, falta de capacitación y posibles irregularidades.

El conflicto laboral en la empresa Libertad continúa sin avances concretos. En la audiencia realizada en la Subsecretaría de Trabajo, la firma no se presentó con autoridades con capacidad de decisión, sino que envió a un representante que ya contaba con la información de los reclamos formalizados por el sector gremial.

Al respecto, Mirna Moral, secretaria general del gremio, explicó que todos los planteos fueron presentados formalmente ante la Secretaría, por lo que la empresa ya estaba notificada de los temas abordados. Ante la falta de definiciones, se resolvió convocar a una nueva audiencia de seguimiento para el próximo viernes a las 9:30, con el pedido expreso de que la empresa designe a un representante con autoridad para responder a los reclamos y ofrecer soluciones.

Según detalló la dirigente gremial, la lista de reclamos es extensa y ocupa cuatro páginas a doble faz, donde se describen diversas situaciones laborales, entre ellas denuncias por maltrato a empleados, con la identificación de personas que no estarían desempeñando correctamente sus funciones. Además, advirtió sobre la exigencia a trabajadores de colocar en góndola mercadería que podría no estar en condiciones aptas para la venta.

Otro de los ejes centrales del reclamo es la reorganización del personal, luego de la pérdida de 27 puestos de trabajo durante el año pasado y dos más en lo que va de este año. Si bien los empleados debieron asumir nuevas tareas, no recibieron la capacitación necesaria, lo que genera errores por desconocimiento. En ese sentido, Moral remarcó que no se puede exigir el cumplimiento de funciones para las cuales los trabajadores no han sido debidamente formados.

Finalmente, la secretaria general se refirió a la posible venta de la empresa, una situación que genera incertidumbre entre los trabajadores. En ese marco, indicó que el secretario gremial en Mendoza confirmó que representantes de la empresa La Anónima realizaron visitas a San Juan, Mendoza y Córdoba, provincias donde se encuentran las oficinas administrativas de Libertad. En caso de concretarse una operación de venta, el trámite se realizaría administrativamente en Córdoba.

La próxima audiencia quedó confirmada para el viernes a las 9:30 en la Subsecretaría de Trabajo, instancia que será clave para definir el futuro del conflicto y la respuesta de la empresa ante los reclamos planteados.