Limpieza de plazas y espacios verdes: operativo intensivo en el sector norte de la Ciudad

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa el cronograma de trabajos de limpieza y mantenimiento de plazas y espacios verdes que se desarrollará en el sector norte, desde el lunes 20 al viernes 24 de abril, en turnos mañana y tarde, abarcando una amplia cantidad de espacios públicos.

En el turno mañana, las tareas se concentrarán en distintos puntos estratégicos. El lunes 20, las cuadrillas intervendrán en espacios verdes de la Iglesia Espíritu Santo, el Consorcio Maipú, la Plaza Consorcio Libertador, sectores de calles San Luis y Pueyrredón, además de las plazas Villa Yupanqui y Villa Juan Jufré, y el boulevard de Av. Guillermo Rawson.

El martes 21, los trabajos continuarán en el boulevard de Av. Leandro N. Alem, la Plaza Carlos Alonso, la Plaza Barrio Fuva y espacios verdes de Paula A. de Sarmiento hasta la lateral norte de Circunvalación.

Para el miércoles 22, se prevé intervención en plazas de barrios como Bandera Argentina, Frondizi, UPCN, Las Lilas, Las Rosas, además de la Plaza Juventudes Argentinas, Juan Pablo II, sectores de B° Misiones, la gruta de calle Yapeyú, Plaza Storni, Dorrego y plazas de Costa Canal I y II.

El jueves 23, las tareas se desarrollarán en la Plaza 25 de Mayo, Plaza Antonino Aberastain, Plaza Martín Fierro y espacios verdes del boulevard de Av. Córdoba.

Finalmente, el viernes 24, se trabajará en la Plaza Barrio Costa Canal I y espacios verdes del Barrio Arturo Frondizi.

En paralelo, durante el turno tarde, el operativo abarcará otros sectores del norte capitalino. El lunes 20, las cuadrillas estarán presentes en Plaza B° Norte, Paseo Rawson, Plaza Evita, Plaza B° Mallea, Plaza Martín Güemes, entre otros espacios.

El martes 21, se trabajará en el Paseo Colombia, Plaza Inmaculada, Plaza Juan Jufré, Palmera de dos brazos y Plaza Clemente Sarmiento.

El miércoles 22, el operativo incluirá la Plaza B° Comandante Cabot, espacios verdes de Av. Benavídez y Mendoza, Plaza Esteban Echeverría, Plaza Costa Canal III y espacios del Barrio Uruguay.

Para el jueves 23, las tareas se concentrarán en la Plaza Laprida, Columna Cabot y espacios verdes sobre calle 25 de Mayo.

En tanto, el viernes 24, se intervendrán la Plaza Saludable B° Frondizi y la Plaza B° Cattani.