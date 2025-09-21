Llega la primera a la feria más linda

EL REPORTERO 21 de septiembre de 2025
artesanos 21 sep

Domingo 21 de septiembre

🕖 De 17:00 a 21:30 hs

📍 Plaza Cívica del Parque de Rivadavia

¡Animate a descubrir todo lo que hacen nuestros artesanos emprendedores! 👏🏼

¡Los esperamos! 🙌🏼

Más historias

conexion 20 sep

Cultura en conexión

EL REPORTERO 19 de septiembre de 2025
truco riv

¡Campeonato de Truco Sanjuanino!

EL REPORTERO 19 de septiembre de 2025
Aventura espacial

La aventura espacial ya está en Rivadavia

EL REPORTERO 18 de septiembre de 2025