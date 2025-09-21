RIVADAVIA Llega la primera a la feria más linda EL REPORTERO 21 de septiembre de 2025 Domingo 21 de septiembre De 17:00 a 21:30 hs Plaza Cívica del Parque de Rivadavia ¡Animate a descubrir todo lo que hacen nuestros artesanos emprendedores! ¡Los esperamos! Navegación de entradas Previous: Estudiantes: «Sueños, amigos y esperanza» Más historias RIVADAVIA Cultura en conexión EL REPORTERO 19 de septiembre de 2025 RIVADAVIA ¡Campeonato de Truco Sanjuanino! EL REPORTERO 19 de septiembre de 2025 RIVADAVIA La aventura espacial ya está en Rivadavia EL REPORTERO 18 de septiembre de 2025