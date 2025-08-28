SANTA LUCIA Llegó la 5° y 6° fecha del Campeonato Argentino de Rally Raid 2025 EL REPORTERO 28 de agosto de 2025 No te pierdas esta oportunidad única de conocer a los protagonistas, pilotos de nivel mundial con experiencia en el Dakar y el FIA World Rally-Raid Championship Mañana viernes 29 de agostoFrente al Edificio Municipal, a las 21hs. Navegación de entradas Previous: Cuidar a nuestros pequeños santaluceñosNext: ¡Una jornada llena de oportunidades y compromiso! Más historias SANTA LUCIA Cuidar a nuestros pequeños santaluceños EL REPORTERO 28 de agosto de 2025 SANTA LUCIA Gracias a todos los que se animaron EL REPORTERO 28 de agosto de 2025 SANTA LUCIA Finalizamos el taller de robótica «Mentes en Marcha» EL REPORTERO 28 de agosto de 2025