Los diputados Nancy Picón y Carlos Jaime aseguraron que se continuará manteniendo el subsidio por Zona Fría

Los legisladores nacionales hablaron sobre el proyecto de ley que ingresó a Cámara de Diputados de Nación, asegurando que seguirán los subsidios para los beneficiarios actuales

Tras la presentación del proyecto de Ley en la Cámara de Diputados de Nación, los legisladores nacionales Nancy Picón y Carlos Jaime, aseguraron que San Juan va a seguir manteniendo el subsidio de Zona Fría para quienes ya lo tienen, y quienes tengan hasta 3 canastas básicas podrán inscribirse si aún no lo hicieron. Respecto a CAMMESA, la provincia está al día, es decir que no tiene deuda con esta compañía. Es importante destacar que, con fondos propios, San Juan aporta $4.500 millones para subsidiar a más de 76.000 hogares

La postura es acompañar el proyecto porque los subsidios continúan para los beneficiarios actuales.

En este sentido, el diputado Jaime dijo: “El proyecto de ley no modifica la situación actual. Pone un requisito, que es el de que la familia que supere las 3 canastas básicas no va a poder recibir el subsidio por Zona Fría, pero quienes no superen las 3 canastas básicas sí van a poder seguir manteniéndolo, e incluso, si no están inscripto, van a poder registrarse”.

Por su lado, Picón aseguró que “quiero transmitirles absoluta tranquilidad a los sanjuaninos. No se va a ver afectado el bolsillo de los sanjuaninos, porque, en el caso de Zona Fría, no se va a modificar para quien ya tiene el subsidio. En la parte eléctrica, teniendo en cuenta que muchos sanjuaninos se calefaccionan con artefactos eléctricos, la Provincia está aportando sus fondos para mantener los subsidios”.