Los empleados públicos tendrán acreditados sus haberes el 30 de abril

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda anuncia el pago de haberes para la Administración Pública Provincial correspondientes al mes de abril de 2026. Los mismos estarán acreditados en cajeros el jueves 30 de abril del corriente año.

Cabe destacar que los cajeros automáticos funcionan las 24 horas y que están vigentes las extracciones con tarjeta de débito en los principales supermercados y estaciones de servicio de la provincia, entre otros comercios identificados con el logo de Visa – Extra cash.