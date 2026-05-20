Los empleados públicos tendrán acreditados sus haberes el 30 de mayo con aumento

EL REPORTERO 20 de mayo de 2026
cajero dedo

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda anuncia el pago de haberes para la Administración Pública Provincial correspondientes al mes de mayo de 2026

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda anuncia el pago de haberes para la Administración Pública Provincial correspondientes al mes de mayo de 2026. Los mismos estarán acreditados en cajeros el 30 de mayo del corriente año, con un incremento del 2%. Y con los haberes de junio, un incremento del 3%.
Cabe destacar que los cajeros automáticos funcionan las 24 horas y que están vigentes las extracciones con tarjeta de débito en los principales supermercados y estaciones de servicio de la provincia, entre otros comercios identificados con el logo de Visa – Extra cash.

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