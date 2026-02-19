Los empresarios del Grupo de los Seis respaldaron la reforma laboral y están en contra del paro de la CGT

En la antesala del debate por el proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, el denominado Grupo de los Seis (G6), que agrupa a las principales entidades empresariales del país, brindó su respaldo a la iniciativa y expresaron una postura crítica respecto al paro general anunciado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

A través de un comunicado, los empresarios reafirmaron la necesidad de avanzar en una legislación que incentive el empleo formal, aporte previsibilidad y fortalezca la competitividad del sector productivo. El pronunciamiento surge en un contexto de alta tensión por la medida de fuerza convocada por la CGT, que coincide con la discusión parlamentaria prevista para este jueves 19 de febrero.

El documento, rubricado por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA), remarca: “Desde el Grupo de los 6 reafirmamos la necesidad de avanzar en una reforma laboral moderna y que promueva la creación de empleo formal, brinde previsibilidad y mejore la competitividad del sector productivo”.

En relación con la medida de fuerza de la CGT, el Grupo de los Seis expresó su respeto al derecho constitucional de huelga, aunque advirtió que el país requiere acuerdos para superar las incertezas. “Respetamos el derecho constitucional de la protesta, pero consideramos que la Argentina necesita de los consensos y no medidas que profundicen la incertidumbre”, remarcaron.

