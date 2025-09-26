Los Parhelios & Mariana Clemensó 

EL REPORTERO 26 de septiembre de 2025
Parhelios 1

Fabián Barrera de los Parhelios, y su última producción «Sin perdón». En esta ocasión junto a la multi premiada Mariana Clemensó, cantante sanjuanina y un excelente grupo de bailadoras de flamenco.

