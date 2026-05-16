Los sanjuaninos que correrán el Desafío Ruta 40



En esta edición, entre los 151 inscriptos, habrá presencia local con dos representantes: Alberto “Puchi” Ontiveros y Lisandro Sisterna.

La provincia de San Juan volverá a ser protagonista del rally raid internacional con una nueva edición, competencia que se disputará del 24 al 29 de mayo y será válida por la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC).

Ontiveros marcará su regreso a la competencia en motos dentro de la categoría Master, con una Honda CRF Rally, número 44, del HT Rally Raid, mientras que Sisterna tendrá participación nuevamente como navegante de Kevin Benavides, quien debutará en la máxima categoría Ultimate a bordo de una Toyota Hilux del equipo Overdrive Racing, número 247. Este binomio hizo podio en el último Rally Dakar, pero con un UTV de categoría Challenger.

La 13ª edición del Desafío Ruta 40 tendrá largada y llegada en territorio sanjuanino, consolidando nuevamente a la provincia como uno de los escenarios principales del rally raid sudamericano. El recorrido incluirá además un paso por San Rafael, en la provincia de Mendoza.

La actividad oficial comenzará el domingo 24 de mayo, desde las 18 horas, con la tradicional rampa de largada que se realizará en el Centro Cultural Conte Grand, donde desfilarán todos los competidores ante el público.

Además, el Circuito San Juan Villicum será sede del vivac de la competencia y contará con acceso libre y gratuito. Allí, los fanáticos podrán conocer de cerca el trabajo de los equipos y observar motos, quads, autos y UTV que formarán parte de la carrera.

La organización confirmó que la competencia tendrá cinco etapas, con un recorrido total de 2.993 kilómetros, de los cuales 1.726 serán de especial. El trazado incluirá dunas, arena y sectores de gran altura, poniendo a prueba a los mejores pilotos del mundo.

Entre las figuras internacionales confirmadas aparecen nombres destacados como Sébastien Loeb, Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel, Nasser Al-Attiyah y Nani Roma, además de los argentinos Luciano Benavides y Kevin Benavides. Además competirá Yazeed Al Rajhi, último campeón de este evento.

Por otra parte, la organización informó que las Zonas de Espectadores serán los únicos sectores habilitados para seguir la competencia de manera segura. Las ubicaciones oficiales se darán a conocer 72 horas antes de cada etapa.

La última vez que el Desafío Ruta 40 pasó por San Juan fue en la edición 2024, cuando la provincia recibió etapas con salida y llegada, además del tramo San Juan–La Rioja.

Los medios interesados en cubrir la competencia, pueden ingresar a https://desafioruta40.ar/acreditaciones/, y seguir todos los requisitos para lograr estar presente en esta carrera.