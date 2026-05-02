Luciano Pereyra con su gira “Te sigo amando”

El Teatro del Bicentenario, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, presenta a Luciano Pereyra, uno de los artistas más queridos y consagrados de la música latina, quien se presentará en la Sala Principal el domingo 3 de mayo, a las 21 h.

En el marco de su nueva gira “Te Sigo Amando”, el reconocido cantautor argentino regresa a San Juan con un espectáculo imperdible y una puesta en escena completamente renovada, que promete una noche cargada de emoción, romanticismo y el carisma que lo caracteriza.

Con más de 25 años de trayectoria, 15 álbumes editados y millones de reproducciones en plataformas digitales, Luciano Pereyra ha conquistado escenarios en todo el mundo, consolidándose como una de las voces más representativas de la música en español. A lo largo de su carrera ha sido distinguido con múltiples Premios Gardel, Gaviotas de Plata y Oro en el Festival de Viña del Mar, y ha recibido nominaciones a los Latin Grammy.

Además, ha compartido proyectos con grandes figuras internacionales como Alejandro Fernández, Carlos Vives, Alejandro Sanz, David Bisbal, Juan Gabriel, Juanes, Los Ángeles Azules, Raphael, Luis Fonsi, entre otros.

Este esperado regreso a San Juan se presenta como una oportunidad única para disfrutar en vivo de sus grandes éxitos y de una experiencia musical inolvidable.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketek