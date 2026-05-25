Luciano Pereyra «Te sigo amando»

El álbum, que saldrá este 27 de mayo, es una muestra de la versatilidad de Pereyra al abordar múltiples géneros populares, acompañado de grandes artistas nacionales e internacionales. Entre los destacados se encuentran David Bisbal, Soledad, Silvestre Dangond y una versión en cuarteto con la banda cordobesa Q’Lokura.

Este tour ha llevado a Luciano por diversas ciudades de Argentina, incluyendo Salta, Tucumán, Río Cuarto, Corrientes, Rosario, Córdoba, San Juan, Santa Rosa (La Pampa), Bahía Blanca, Trelew, Comodoro Rivadavia, Tandil y Junín. Además, se prepara para llevar su música a España en octubre y noviembre, con presentaciones en Barcelona y Madrid, así como en Paraguay y Chile.

Se lanza la venta del octavo y último concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires, programado para el 24 de octubre. Las entradas ya están disponibles en movistararena.com.ar, con todas las opciones de pago y la posibilidad de financiar en 4 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Provincia.