Luego de recuperarse del coronavirus, Luis Brandoni volverá al teatro

El popular actor protagonizará nuevamente El Acompañamiento con David Di Napoli a partir del 19 de marzo en el Multiteatro Comafi. La noticia fue confirmada por el empresario Carlos Rottemberg.

Luis Brandoni, el popular actor de 80 años, se contagió de coronavirus el 16 de febrero y aunque no presentó complicaciones, fue hospitalizado de manera preventiva al ser un paciente de riesgo. “No tuve ningún tipo de síntoma. Eso es lo raro. No es nada grave, estoy internado y sigo con los estudios que me han hecho para mañana ya irme a casa”, aseguró el artista desde el sanatorio Anchorena en una entrevista con el periodista Diego Leuco.

El 22 de febrero, recibió el alta médica y continúo su recuperación en su casa. En diálogo con Teleshow, el empresario Carlos Rottemberg sostuvo: “Continuando el plan médico previsto desde el sábado, ahora Beto tuvo su alta sanatorial y ya se encuentra en camino a su casa para completar su recuperación, con mucha ansiedad por regresar lo más pronto posible a su trabajo en el teatro”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el productor teatral anunció el regreso del actor al teatro. “Ahora: regresa Luis Brandoni al teatro. Con el alta médica formal se retoman las funciones de El Acompañamiento desde el próximo viernes 19 de marzo”. Además, publicó la orden médica del doctor Antonio R. Vilches.

“Por la presente certifico que el señor Brandoni, a quien asisto clínicamente, padeció covid-19, cuadro que motivó su ingreso al sanatorio Anchorena el 16 de febrero de 2021. En el momento actual se encuentra asintomático y habiendo transcurrido 25 días del diagnóstico virológico, se le extiende el correspondiente alta epidemiológica. A partir de la fecha, puede reanudar su actividad habitual”, escribió el profesional de la salud, con fecha del 13 de marzo.

De esta manera, está confirmado la vuelta del artista a las tablas a partir de la semana que viene. Ya están las entradas a la venta para quienes quieran ir a ver el espectáculo El acompañamiento que protagoniza Luis Brandoni con David Di Napoli en el Multiteatro Comafi, ubicado en Avenida Corrientes y Talcahuano.

Por otra parte, mientras se recuperaba en su casa, Luis manifestó su opinión sobre el escándalo por el “vacunatorio vip” montado en el Ministerio de Salud y que le costó el puesto al saliente ministro Ginés González García. “Me parece que han perdido la vergüenza del todo. No tengo palabras para explicar esto, porque están jugando con la vida de la gente. Es decir, ser amigo de un funcionario del gobierno les permite jugar con la vida de la gente. Es algo incalificable, yo no sé cómo definirlo, no me salen otras palabras más que las que estoy diciendo. La verdad, es algo ignominioso lo que estamos viviendo”, opinó en el programa radial Cara y Cruz (AM 1110).

“Yo creo que esto va a tener un costo político muy grande para el gobierno nacional. No ha habido un episodio tan escandaloso como este”, calificó. En comparación con otros hechos cuestionables de los últimos años, Brandoni señaló: “No pasó nunca esto. Tuvimos muchos escándalos: las privatizaciones de todas las empresas del estado fueron un escándalo, todos sabemos la dimensión de corrupción que ha tenido eso. Pero no llega a esto porque acá está en juego la vida de la gente. Ellos privilegian a algunos amigos en desmedro de que alguien se muera por no tener la vacuna. Además, la vacunas no sobran, no son suficientes todavía. De modo que no hay ninguna cosa parecida, por lo menos desde el advenimiento de la democracia. Se han visto muchas cosas, corruptelas, pero esto es una cosa incalificable, batió todos los récords”.

Fuente: Teleshow