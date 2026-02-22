¡Maratón Fitness en la Plaza Manuel Fangio!
El Maratón Fitness nos reunió en la Plaza Manuel Fangio, impulsada por el Área de Deporte de nuestro municipio.
Una propuesta que nos permitió mostrar las disciplinas que se llevan a cabo durante el año;Running ;Karate;Zumba;Fútbol;Tenis;Newcom ;Funcional ;Vóley… y muchas más, que pronto podrán conocer en las redes de la muni.
Con puestos de salud e hidratación, y vecinos disfrutando y compartiendo, reafirmamos que el deporte es integración y bienestar
Sigamos fortaleciendo estos espacios y construyendo el mejor lugar para vivir.