Marcelo Araujo sufrió una fuerte caída en su domicilio: tuvieron que internarlo y detectaron que tenía coronavirus

El periodista deportivo fue ingresado en el Hospital Italiano por un traumatismo, pero por protocolo le realizaron el test de COVID-19 que le terminó dando positivo

El viernes por la noche el periodista deportivo Marcelo Araujo debió ser internado en el Hospital Italiano tras caerse de su cama. Fue la panelista Mariana Brey quien aportó más detalles en Los Ángeles de la Mañana, el ciclo que conduce Ángel de Brito porEl Trece.

“Si bien es COVID positivo, en realidad él ingresa porque sufre una ‘caída de propia altura’, que significa que vos te caés de la altura de tu propio cuerpo, no es que te caíste de un balcón o una escalera. En este caso, él se habría caído en su domicilio de la cama. Él ingresa por esto, le están haciendo un montón de estudios, que tienen que ver con tomografías, y a partir de lo del coronavirus, también placa de tórax y demás”, señaló.

Y luego agregó: “Está estable, sí tuvo durante el fin de semana una canulita nasal, pero no está grave. Simplemente, estuvo en observación y habría una posibilidad de que hoy lunes le dieran el alta. Lo importante es que está fuera de peligro, sí con COVID positivo, pero controlado”.

El locutor, que hoy se encuentra alejado de los medios, formó una dupla histórica con Enrique Macaya Márquez en el mítico ciclo Fútbol de Primera, que nació el domingo 4 de agosto de 1985 y contó las alternativas de cada fecha del fútbol argentino durante 25 años, primero en ATC (hoy TV Pública), luego en Canal 9 y finalmente en ElTrece. El ciclo era una creación de Carlos Ávila, fundador de la productora deportiva Torneos y Competencias junto con Luis Nofal, mientras que la producción general, la dirección y la realización estaban a cargo de Juan Cruz Ávila.

“Marcelo fue un creador, poniéndole un sello particular y personal al relato. Un revolucionario e innovador. Tenía muchas virtudes, porque era locutor profesional y un relator que entendía de fútbol y de reglamento”, le dijo su ex compañero de dupla tiempo atrás a Infobae.

El ciclo dejó de emitirse en diciembre de 2009. El rating ya no era el mismo porque no había que esperar hasta el domingo a las 22 para ver los goles o las jugadas más destacadas. Muchos en ese entonces ya veían los partidos en vivo –los de sus equipos y, por qué no, los de los otros–. Los canales de deportes y los de noticias repetían los compactos hasta el cansancio y, por si fuera poco, la fecha no se jugaba íntegramente los domingos (como en los 80), sino que arrancaban el viernes y terminaban los lunes, como sucede en estos tiempos. Más allá de todos los cambios, el programa dejó su marca.

En mayo de 2020, Netflix presentó dos capítulos con lo mejor de los 20 años del histórico programa que mostraba los compactos de los partidos de la Primera División de la Argentina. Sin embargo la producción dejó de lado a los creadores del ciclo. Los especiales son un repaso de las dos décadas del programa que ganó varios premios Martín Fierro y se alzó con el de Oro en 1998. Ídolos, goles, lujos, peleas, festejos, lágrimas, técnicos eufóricos, gritos, árbitros desbordados, tristezas y emociones en un resumen que tiene como protagonistas a Maradona, Alonso, Francescoli, Bochini, Caniggia, Ortega, Bianchi, Menotti, Bilardo, Ruggeri, Chilavert, Ramón Díaz, Palermo, El “Beto” Acosta, Batistuta, Tevez y muchísimas figuras que pasaron por el fútbol argentino desde 1985 hasta 2009.