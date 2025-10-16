María Elina Mayorga te invita

EL REPORTERO 16 de octubre de 2025
amor de madre

La Directora del Coro Arturo Berutti, María Elina Mayorga expresó: el pasado domingo hemos cantado en la Parroquia de Ntra. Sra.de la Luz, el lunes compartimos un emotivo concierto con la comunidad educativa y público presente en la Escuela S. Pignatari.
Y cerrando este mini ciclo de conciertos junto a la comunidad, este viernes 17 de octubre, actuaremos en el hall central del Hospital Rawson, para celebrar el AMOR DE MADRE ❤️
Vaya a la vez nuestro saludo amoroso a todas las madres ❤️
Pronto anunciaremos un nuevo ciclo de conciertos 🎶

Más historias

Oscar Gimenez

Oscar Giménez te invita

EL REPORTERO 29 de septiembre de 2025
Parhelios 1

Los Parhelios & Mariana Clemensó 

EL REPORTERO 26 de septiembre de 2025
Dupont

Paula Dupont presenta «Busco Dentro Mío»

EL REPORTERO 23 de septiembre de 2025