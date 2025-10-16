María Elina Mayorga te invita

La Directora del Coro Arturo Berutti, María Elina Mayorga expresó: el pasado domingo hemos cantado en la Parroquia de Ntra. Sra.de la Luz, el lunes compartimos un emotivo concierto con la comunidad educativa y público presente en la Escuela S. Pignatari.

Y cerrando este mini ciclo de conciertos junto a la comunidad, este viernes 17 de octubre, actuaremos en el hall central del Hospital Rawson, para celebrar el AMOR DE MADRE ❤️

Vaya a la vez nuestro saludo amoroso a todas las madres ❤️

Pronto anunciaremos un nuevo ciclo de conciertos 🎶

