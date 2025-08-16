DESTACADO INTERES DEPORTIVO Martín Sassul es el nuevo Presidente de Sportivo Desamparados EDITOR 16 de agosto de 2025 Tras la Asamblea del viernes por la noche, los socios de Sportivo eligieron a Martin Sassul para que diriga los destinos del Club. Navegación de entradas Anterior La Policía de San Juan te invita Más historias DESTACADO LOCALES Gobierno de San Juan y gremios docentes concretaron una nueva negociación paritaria EL REPORTERO 14 de agosto de 2025 DESTACADO PREVENCION La UBA desarrolla un método para detectar el maltrato infantil a través del ADN de la saliva EL REPORTERO 14 de agosto de 2025 DESTACADO POLÍTICA Orrego encabezó la apertura del 2° Encuentro de Seguridad en Eventos Deportivos realizado en San Juan EL REPORTERO 14 de agosto de 2025