Martín Sassul es el nuevo Presidente de Sportivo Desamparados

EDITOR 16 de agosto de 2025
Tras la Asamblea del viernes por la noche, los socios de Sportivo eligieron a Martin Sassul para que diriga los destinos del Club.  

