Más capacitación, más oportunidades
Gracias al gobernador Marcelo Orrego y al Gobierno de San Juan por impulsar políticas públicas que fortalecen la cultura del trabajo y generan oportunidades reales en toda la provincia.
Hoy, en el Centro Cívico, participé de una nueva entrega de certificados, herramientas e insumos del programa “Aprender, Trabajar y Producir”, encabezada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, junto a la Dirección de Empleo y Formación y equipos de trabajo del Gobierno provincial.
Este programa continúa acompañando a cientos de sanjuaninos con capacitación, formación en oficios y herramientas concretas para transformar aprendizaje en trabajo genuino y producción local.
Además, vecinos de Santa Lucía estuvieron presentes y recibieron materiales para seguir fortaleciendo sus emprendimientos y proyectos laborales:¡ Felicitaciones !
Horacio Fernández – Soldadura Avanzada
Brian Gisbert – Electricidad Industrial
Marcela Flores – Panificación
Nahuel Acosta – Soldadura Avanzada
María Agostina Carrera – Programación
Más capacitaciones y más futuro para las familias sanjuaninas.