Más de 140 sanjuaninos recibieron el carnet de Manipulación de Alimentos

La capacitación ya alcanzó 12 cursos realizados en la provincia en lo que va del año.

Las jornadas de formación están destinadas a personas que trabajan o desean desempeñarse en actividades vinculadas al rubro gastronómico y alimentario. Los carnets otorgados poseen una vigencia de tres años y cuentan con validez nacional en todo el territorio argentino, permitiendo a quienes participan cumplir con los requisitos exigidos para la manipulación segura de alimentos.

Estas instancias de capacitación permiten incorporar herramientas vinculadas a la higiene, prevención y seguridad alimentaria. Al mismo tiempo que fortalecen las posibilidades de acceso al empleo formal y al desarrollo de emprendimientos vinculados al sector gastronómico.

Próximo curso destinado a jóvenes

La próxima capacitación en Manipulación de Alimentos estará destinada a jóvenes de entre 18 y 35 años. Se realizará los días 9 y 10 de junio, a las 9.30 horas, en el Centro Cultural José Amadeo Conte Grand, ubicado en San Luis esquina Las Heras.

La asistencia será obligatoria durante ambas jornadas para poder acceder a la certificación correspondiente.