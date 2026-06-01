Más de 140 sanjuaninos recibieron el carnet de Manipulación de Alimentos

EL REPORTERO 1 de junio de 2026
curso alimentos 1

La capacitación ya alcanzó 12 cursos realizados en la provincia en lo que va del año.

Las jornadas de formación están destinadas a personas que trabajan o desean desempeñarse en actividades vinculadas al rubro gastronómico y alimentario. Los carnets otorgados poseen una vigencia de tres años y cuentan con validez nacional en todo el territorio argentino, permitiendo a quienes participan cumplir con los requisitos exigidos para la manipulación segura de alimentos.

Estas instancias de capacitación permiten incorporar herramientas vinculadas a la higiene, prevención y seguridad alimentaria. Al mismo tiempo que fortalecen las posibilidades de acceso al empleo formal y al desarrollo de emprendimientos vinculados al sector gastronómico.

Próximo curso destinado a jóvenes

La próxima capacitación en Manipulación de Alimentos estará destinada a jóvenes de entre 18 y 35 años. Se realizará los días 9 y 10 de junio, a las 9.30 horas, en el Centro Cultural José Amadeo Conte Grand, ubicado en San Luis esquina Las Heras.

La asistencia será obligatoria durante ambas jornadas para poder acceder a la certificación correspondiente. 

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