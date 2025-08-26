Más de 400 atletas disputaron el Torneo Abierto de Artes Marciales

Una vez más el mítico Aldo Cantoni fue escenario este fin de semana de un verdadero festival de artes marciales. Más de 400 competidores dieron vida al Torneo Abierto de Artes Marciales 2025.

El certamen abarcó un amplio abanico de disciplinas y modalidades, entre ellas Formas Mano Vacía, Formas con Armas, Combate al Punto, Light Contact, Kick Boxing, Exhibición y Tai Chi, en categorías que fueron desde principiantes hasta avanzados y cinturones negros. La diversidad y el nivel competitivo dejaron en claro el crecimiento sostenido de estas disciplinas en la región.

Los podios estuvieron muy repartidos, con fuerte protagonismo de escuelas como Taiwan, Kuen E Yon, Chaiu Do Kwan y Kwan Yin, además de academias de Mendoza, La Rioja y Villa Mercedes. En las categorías infantiles se destacaron figuras como Trinidad Vidable (Escuela Taiwan) y Ignacio Tomba (Kanku Dojo) en Formas Mano Vacía, mientras que en juveniles sobresalieron Diego Viglione (Asociación Riojana de Taekwondo) y Nicole Romero (Escuela Kuen E Yon).

Entre los mayores, la Escuela Taiwan volvió a sumar podios importantes con nombres como Pamela Ruiz Almazán, ganadora en la categoría de Cintos Negros, y Cristian Astudillo, que se impuso en Kyu A Mayores. En tanto, el Light Contact ofreció combates de alto nivel, con victorias resonantes de Maico Gómez (Huang Long), Lucero Gael (Team Pérez) y Matías Chavero (Chaiu Do Kwan – Villa Mercedes).

El torneo no solo permitió medir fuerzas en un marco competitivo, sino que también dejó en evidencia el espíritu de camaradería y el intercambio técnico entre practicantes de distintas ramas marciales. Desde la organización remarcaron la importancia de consolidar este evento en el calendario nacional, con el objetivo de que San Juan siga siendo un polo convocante para el desarrollo de las artes marciales.