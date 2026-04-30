Más de 400 efectivos realizarán operativos de control durante el fin de semana

Con un despliegue coordinado en zonas clave y controles viales en toda la provincia, el operativo apunta a reforzar la prevención y sostener una policía cercana a la comunidad.

En el marco del fin de semana por el Día del Trabajador, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, a través de la Policía de San Juan, dispuso un operativo especial de seguridad con más de 400 efectivos en todo el territorio. El despliegue se realizará desde este jueves en puntos estratégicos, con el objetivo de prevenir delitos y garantizar la tranquilidad de vecinos y visitantes.

La Dirección D3 reforzará el radio céntrico con la presencia del Cuerpo Especial de Vigilancia y el grupo Raptor de bicicletas. Además, en el Parque de Mayo habrá controles con brigada femenina y personal del Comando Urbano, mientras que en el Gran San Juan avanzará el operativo Barrios Seguros.

Por su parte, la Dirección D7 implementará controles viales en los principales accesos y rutas de la provincia. Allí se realizarán test de alcoholemia y se exigirá la documentación obligatoria, como licencia de conducir, seguro y revisión técnica.

También se controlará el uso del cinturón de seguridad en autos y casco en motocicletas. A este despliegue se suma la labor de la Dirección D8 junto al CISEM, que realizará el monitoreo permanente a través del sistema de cámaras en toda la provincia.

La seguridad es un compromiso de todos, por eso se continuará trabajando para que tanto sanjuaninos como turistas disfruten de esta fecha con tranquilidad.