Más de 55 mil personas vivieron a pleno la fiesta Rivadavia en Colores

Con un marco multitudinario que superó las 55.000 personas, se desarrolló una nueva edición de la Fiesta Rivadavia en Colores, uno de los eventos culturales más convocantes del departamento. La celebración contó con la presencia del vicegobernador de la provincia, Fabián Martín, y del intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, quienes destacaron la importancia de la fiesta como expresión de identidad y encuentro comunitario.

En primer lugar, el vicegobernador Fabián Martín agradeció la invitación del jefe comunal y valoró el esfuerzo organizativo realizado por el municipio. “Quiero agradecerle a Sergio, que es como un hermano para mí, por haberme invitado, por todo el esfuerzo que ha hecho él como Intendente y todo el personal de la Municipalidad de Rivadavia. Un escenario espectacular, un marco de gente extraordinaria”, expresó.

Martín remarcó que las fiestas populares “reflejan la identidad de un pueblo, un pueblo con gente humilde y trabajadora”, y felicitó a todos los que hicieron posible el evento: el equipo municipal, el personal de seguridad, los artistas, los locutores, la prensa y, especialmente, a las miles de personas que se acercaron a vivir la noche.

“Rivadavia en Colores lleva diez años consolidándose y estamos muy contentos. Es una fiesta que fortalece la identidad del departamento”, señaló el vicegobernador.

Por su parte, el intendente Sergio Miodowsky manifestó su satisfacción por la convocatoria y el desarrollo de la jornada. “Muy contento, 55 mil personas recién nos informan desde seguridad que están distribuidas en todo el predio. Quiero agradecer a la Policía de la provincia, a la Secretaría de Seguridad y a toda la gente que ha trabajado. Me siento orgulloso del equipo que tenemos en el municipio de Rivadavia”, expresó.

El jefe comunal destacó especialmente el trabajo del personal municipal: “Desde los funcionarios hasta las cuadrillas de limpieza, todo junto a los vecinos conformamos una gran familia. Todo esto ha sido con mano de obra municipal: eléctricos, pintores, personal de limpieza. Lo que hoy se ensucia se limpia en el momento y mañana el parque arranca limpio. Eso merece un capítulo aparte y mi agradecimiento a todo el personal municipal”.

Consultado sobre la posibilidad de ampliar el evento, Miodowsky señaló que el crecimiento sostenido de la fiesta abre nuevas proyecciones. “Nos estamos superando y aprendiendo todos los días. El año que viene, ¿por qué no hacerlo un día más? Lo vamos a evaluar. De pensarlo a ejecutarlo hay un paso, pero esperamos poder darlo”.

En relación a la grilla artística, el intendente destacó la participación de talentos locales y nacionales: “Siempre le damos lugar a los artistas locales. Arrancaron Los Videla y La Joda, luego Destino San Javier y para el cierre DesaKTa2. Queremos que todos los rivadavienses y sanjuaninos puedan vivir una noche espectacular en familia”.

La Fiesta Rivadavia en Colores volvió a consolidarse como un espacio de encuentro, cultura y celebración popular, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con el fortalecimiento de la identidad, el desarrollo cultural y la participación comunitaria en el departamento.