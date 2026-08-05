Más de 600 competidores protagonizarán un gran encuentro de artes marciales en el Estadio Aldo Cantoni

El próximo domingo, desde las 9 horas, el Estadio Aldo Cantoni será escenario del Torneo 50.º Aniversario de la Escuela TAIWAN, un evento que reunirá a más de 600 competidores de San Juan y de distintos puntos del pais

Dicho evento deportivo, declarado de Interés Provincial por la Legislatura de San Juan y de Interés Municipal por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, convocará a delegaciones de La Rioja, San Luis, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Rosario y Río Negro, además de las escuelas de toda la provincia.

Los participantes competirán en las modalidades de combate al punto, formas de mano vacía, formas con armas, tai chi y exhibición, ofreciendo un amplio despliegue técnico que permitirá disfrutar de las diferentes disciplinas de las artes marciales.

Además, el evento contará con un atractivo especial en el ring principal, donde se desarrollarán peleas interprovinciales con la disputa de cinco títulos en las modalidades de Light Contact, Kick Boxing y Light Kick, reuniendo a destacados exponentes de la disciplina.

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, continúa acompañando este tipo de competencias que promueven el desarrollo deportivo, generan oportunidades para los atletas y fortalecen el deporte como un espacio de formación, integración y crecimiento para las familias sanjuaninas.

Cada evento que llega a la provincia impulsa el movimiento deportivo, fortalece a las instituciones y consolida a San Juan como una plaza elegida para el deporte nacional. De esta manera, el deporte sigue siendo una política de Estado y un pilar para continuar construyendo el San Juan del futuro.