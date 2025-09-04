Máster Cup Hockey – Casa Cuna 2025 reunió a grandes figuras y dejó un mensaje solidario

El vicegobernador Fabián Martín acompañó la jornada final y la entrega de premios del torneo, que se disputó en San Juan con la participación de equipos locales, nacionales e internacionales.

El Estadio Aldo Cantoni fue escenario de la jornada final de la Máster Cup Hockey – Casa Cuna 2025, un torneo solidario que reunió a más de 200 hockistas en categorías +35 y +50. El torneo contó con la presencia de reconocidas figuras del hockey sobre patines mundial.

El vicegobernador Fabián Martín estuvo presente en la ceremonia de premiación, junto al ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; acompañando a los organizadores, deportistas y público en general. La cita, no solo puso en valor la tradición sanjuanina en este deporte, sino que también reafirmó su costado solidario: todo lo recaudado será destinado a la Asociación Casa Cuna para sus tareas diarias de contención y cuidado.

La Máster Cup, que se desarrolló entre el 28 y el 31 de agosto, contó con la participación de 18 equipos de San Juan, Mendoza, Buenos Aires y Chile. Entre los protagonistas estuvieron jugadores de renombre como José Luis “Negro” Páez, Francisco “Pancho” Velázquez y Carlos López, quienes dieron un marco de jerarquía al certamen.

La etapa regular se disputó en el Estadio Aldo Cantoni y en el Club Hispano, mientras que las finales se jugaron íntegramente en el mítico escenario cubierto de San Juan. Los resultados fueron los siguientes:

Categoría +35

Copa Plata: WD40 Hockey Team 6 – 2 Bata

Copa Oro: Simplemente Hockey 3 – 2 Glober

Categoría +50

Copa Plata: Copello 4 – 2 Cacique

Copa Oro: Bata 4 – 1 Granate

Durante la premiación, el vicegobernador Martín destacó la importancia de esta primera edición, que conjuga nivel deportivo y compromiso social. Con este cierre, San Juan volvió a ratificar su lugar como capital del hockey sobre patines y como anfitrión de eventos que combinan deporte, historia y compromiso social.