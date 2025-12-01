Mate, ciencia y salud bucal

Cuando una costumbre tan cotidiana como el mate se transforma en tema de laboratorio, puede dejar a más de uno sorprendido.

Investigadores de Brasil y los Estados Unidos señalaron que el consumo de la yerba mate podría proteger a los dientes y a los huesos frente a la periodontitis apical, una inflamación que aparece en la punta de la raíz dental.

Los resultados obtenidos en el laboratorio y en modelos animales apuntan a un posible efecto protector de esa infusión sobre el daño que produce ese tipo de inflamación dentro y fuera de la boca.

El trabajo mostró que el uso de la yerba mate logró restaurar la capacidad antioxidante del plasma en ratas con periodontitis apical y bajó los valores asociados al daño oxidativo en la sangre.

Participaron equipos de la Universidad Estatal Paulista de Brasil y la Universidad de Míchigan de Estados Unidos.

La periodontitis apical se genera por una infección en el extremo de la raíz del diente y pone en riesgo hueso y encía. Más allá del dolor y el posible daño permanente, puede activar mecanismos químicos que afectan la salud en general.

Entre estos mecanismos aparece el estrés oxidativo, una acumulación de sustancias que lastima las células y altera el equilibrio del cuerpo.

Los investigadores se preguntaron si consumir yerba mate, una planta con fama de antioxidante y antiinflamatoria, puede frenar el daño provocado por la periodontitis apical.

Esta infusión se consume a diario en millones de hogares y la investigación científica ya sugirió que tiene otros beneficios para la salud.

Pero hasta este nuevo trabajo, no se habían explorado los efectos específicos en la periodontitis apical ni en modelos odontológicos tan precisos.

Cómo comprobaron el efecto del mate

El experimento incluyó pruebas en ratas y también en cultivos de células humanas dentales. Se utilizó polvo instantáneo de yerba mate diluido en agua y se emplearon dosis comparables a las que toma una persona al beber mate.

Se formaron cuatro grupos de ratas: uno sano, uno que solo recibió yerba mate, uno con periodontitis apical y otro con periodontitis más yerba mate.

En las células humanas, la yerba mate permitió que las células mantuvieran su viabilidad y actividad normal. Reducía la presencia de moléculas inflamatorias relacionadas con el daño en la pulpa dental y la modulación de rutas bioquímicas asociadas a inflamación.

En animales, el extracto de mate restauró valores antioxidantes en plasma hasta ponerse cerca de los niveles normales y redujo la peroxidación lipídica en sangre, marcador típico de estrés oxidativo.

Además, el análisis diagnóstico mostró menos infiltrado inflamatorio en los dientes y una baja actividad de las células encargadas de destruir hueso.

Los científicos midieron proteínas y marcadores como IL-10, RANKL, TRAP y OPG, todos asociados a inflamación y pérdida ósea, y encontraron diferencias favorables en el grupo que recibió yerba mate.

Las técnicas empleadas incluyeron microscopía para examinar tejidos, análisis bioquímicos de sangre y tomografía computarizada en 3D para observar la estructura de los maxilares y detectar cambios milimétricos.

Juan Ferrario, doctor en ciencias biológicas, investigador del Conicet y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y coautor del libro La ciencia del mate, opinó: “El trabajo es muy importante porque aporta evidencia sólida respecto a efectos sobre la salud ya atribuidos a la yerba mate, pero analizados en otro sistema fisiológico”.

El especialista estimó que los resultados “pueden sentar las bases para el desarrollo de nuevos tratamientos. Sin embargo, es prematuro para pensar en tratamientos, especialmente porque esta hecho a partir de modelos animales”.

