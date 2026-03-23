Mes de la Mujer «Conocé tus antecedentes, cuidarte es un acto de amor propio»

En este mes donde celebramos la fuerza, el compromiso y la lucha de las mujeres, también es clave hablar de algo fundamental: nuestra salud.

Desde la Secretaría de la Mujer del Sindicato de Empleados de Comercio queremos poner el foco en un aspecto muy importante: los antecedentes familiares como factor de riesgo en el cáncer de mama.

Si en tu familia hubo casos, es fundamental estar aún más atenta a los controles y consultas médicas. La detección temprana puede marcar la diferencia.

Informarnos, prevenir y acompañarnos entre mujeres también es parte de construir bienestar.

Cuidarte es quererte. Conocé tu historia, hacete tus controles.

Mirna Moral

Secretaria General

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