Mes de la Mujer «Conocé tus antecedentes, cuidarte es un acto de amor propio»

EL REPORTERO 23 de marzo de 2026
SEC cancer

En este mes donde celebramos la fuerza, el compromiso y la lucha de las mujeres, también es clave hablar de algo fundamental: nuestra salud.

Desde la Secretaría de la Mujer del Sindicato de Empleados de Comercio queremos poner el foco en un aspecto muy importante: los antecedentes familiares como factor de riesgo en el cáncer de mama.

Si en tu familia hubo casos, es fundamental estar aún más atenta a los controles y consultas médicas. La detección temprana puede marcar la diferencia.

Informarnos, prevenir y acompañarnos entre mujeres también es parte de construir bienestar.

Cuidarte es quererte. Conocé tu historia, hacete tus controles.

Mirna Moral

Secretaria General

#MesDeLaMujer#Prevención#CáncerDeMama#SaludFemenina

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