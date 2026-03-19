Mes de la mujer: nueva edición de la Feria Paseo Cantoni

La propuesta reunirá a más de 70 emprendedoras locales con productos de diseño, arte, decoración y gastronomía. La actividad será libre y gratuita.

En el marco de las actividades por el Mes de la Mujer, el próximo 21 de marzo a partir de las 18 h se realizará la “Feria Paseo Cantoni: Edición Mes de la Mujer” en el Chalet Cantoni Casa Cultural.

La propuesta contará con la participación de más de 70 emprendedoras que presentarán una amplia variedad de productos y propuestas vinculadas al diseño, el arte, la decoración y la gastronomía, entre otras iniciativas creativas.

Durante la jornada, el público podrá recorrer los distintos puestos de la feria y disfrutar de propuestas gastronómicas para acompañar el paseo.

La entrada es libre y gratuita, y la invitación está abierta a todo el que desee conocer y apoyar el trabajo de emprendedoras locales.