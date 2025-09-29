Miércoles en acción
En el marco del programa Rivadavia Es Acción, cada miércoles de 9 a 11 hs en el Paseo Sarmiento realizamos una campaña de salud abierta a la comunidad.
¿Qué podés hacer?
• Testeos rápidos de infecciones de transmisión sexual (ITS)
• Controles de signos vitales
• Asesoramiento gratuito de personal de enfermería
Esta iniciativa busca acercar recursos, información y prevención a los vecinos, fortaleciendo el cuidado de la salud con acciones concretas.
¡Te esperamos para seguir cuidándonos entre todos!