Miodowsky visitó a los vecinos del barrio Posta del Ángel y anunció la pavimentación de sus calles

EL REPORTERO 21 de febrero de 2026
Miodowsky calles

El intendente municipal se reunión con vecinos del conjunto barrial para escuchar y dialogar sobre la gestión municipal. Durante el encuentro anunció la pavimentación de las calles de la zona.

En el Audio, escuchamos al intendente Sergio Miodowsky.

