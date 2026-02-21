RIVADAVIA Miodowsky visitó a los vecinos del barrio Posta del Ángel y anunció la pavimentación de sus calles EL REPORTERO 21 de febrero de 2026 El intendente municipal se reunión con vecinos del conjunto barrial para escuchar y dialogar sobre la gestión municipal. Durante el encuentro anunció la pavimentación de las calles de la zona. En el Audio, escuchamos al intendente Sergio Miodowsky. Navegación de entradas Anterior: Paritaria docente: el Gobierno de San Juan y los gremios concretaron una nueva sesiónSiguiente: Reflejos de Macondo: abre la 10º temporada del Teatro del Bicentenario Más historias RIVADAVIA Newcom en Rivadavia: vóley adaptado para la persona mayor EL REPORTERO 20 de febrero de 2026 RIVADAVIA Cultura en Conexión: salsa y bachata en el Parque EL REPORTERO 20 de febrero de 2026 RIVADAVIA DIVERTIPLAY te espera este viernes EL REPORTERO 20 de febrero de 2026