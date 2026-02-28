Mon Laferte «Hija ilustre de Viña del Mar»

A solo horas de su ovacionada presentación en la Quinta Vergara, Mon Laferte fue distinguida como Hija Ilustre de Viña del Mar en una ceremonia realizada en el Teatro Municipal.

El evento reunió a cerca de 800 personas, en su mayoría vecinos de Gómez Carreño, el sector donde creció la artista.

La emoción fue palpable cuando Mon subió al escenario acompañada por su familia, entre ellos su madre y su hermana. Con una voz llena de sentimiento, ofreció tres canciones que hicieron vibrar a la audiencia, antes de compartir un discurso que fusionó gratitud y memoria.