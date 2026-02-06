Motocicleta secuestrada con pedido de captura en 9 de Julio

Un hombre de 25 años, identificado como Aguirre, fue detenido en 9 de Julio por conducir una motocicleta con pedido de captura vigente.

El operativo se realizó en inmediaciones de Ruta 182 y calle Paraguay, cuando efectivos de la Dirección D-7 detuvieron a la motocicleta 110 cc color azul, ocupada por dos masculinos. El acompañante se dio a la fuga al advertir la presencia policial.

Aguirre, el conductor, no poseía documentación del rodado. La inspección del vehículo reveló que se trataba de una motocicleta marca Zanella, con el tambor de encendido violentado y sin dominio visible.

La consulta a base de datos confirmó que el vehículo presentaba pedido de captura vigente desde el 8 de noviembre de 2025, en el marco de una causa por hurto calificado. Se dispuso el secuestro del motovehículo y sus llaves, y se notificó a Aguirre de la causa en su contra.