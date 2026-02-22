Motocicleta secuestrada en un operativo de control vehicular

Una motocicleta fue secuestrada en un operativo de control vehicular realizado en calle 5 y Mendoza, Pocito, luego de que se constatara que el número de motor no coincidía con el dominio colocado.

El hecho ocurrió cuando la policía entrevistó a la conductora, Argüello, de 18 años, quien manifestó no tener la documentación del rodado. Al verificar el estado de dominio, se estableció que el motor tenía pedido de secuestro desde el 13 de enero de 2026, en el marco de una causa por hurto calificado.

El Ayudante Fiscal, Dr. Andrés Cerutti, dispuso el secuestro de la motocicleta y su traslado a Comisaría 7°, además de la notificación de las actuaciones a la conductora. También se labró acta de infracción por falta de licencia de conducir, seguro obligatorio, cédula de identificación y espejos retrovisores.