Mucho más que una maratón

Junto a los Centros de Educación Infantil Tiernos Corazones y Ositos Cariñosos, dijimos presente en la plaza de Alto de Sierra para celebrar y cerrar la semana del nivel inicial. Fue un encuentro de familias, de afectos y de compromiso con los santaluceños más pequeños. Verlos disfrutar, acompañados por sus mamás, papás y seños, me recordó la importancia de estas actividades que unen a la comunidad educativa con las familias.

Gracias a las autoridades presentes —Carina Campillay y Juan Manuel Roca— por el trabajo y el compromiso por y para nuestros pequeños santaluceños

Quiero agradecer a cada familia que se acercó, a cada docente y a cada vecino que cree —como yo— que Santa Lucía se construye desde el amor, la educación y el trabajo compartido. ¡Porque nuestros peques son el futuro que nos compromete!