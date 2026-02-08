Muestra de natación en la Colonia de Verano del SEC

Vivimos una hermosa jornada en la colonia de verano del SEC, donde los chicos participaron de una muestra de natación, demostrando todo lo aprendido durante la temporada.

El encuentro contó con la presencia del secretario general adjunto, José Gremoliche, quien acompañó la actividad junto a integrantes de la Comisión Directiva, compartiendo un momento de alegría, deporte y familia.

Seguimos apostando a espacios de recreación, inclusión y bienestar para nuestras afiliadas y afiliados 🟪

