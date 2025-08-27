La Municipalidad de Pocito presentó la muestra fotográfica «Gloria, Honor y Gratitud» en el nuevo Salón de Actos Municipal, cuyas remodelaciones se inauguraron con dicha exposición.

El evento fue encabezado por el intendente de Pocito, Fabian Aballay, quien estuvo acompañado por funcionarios del ejecutivo municipal, autoridades y miembros del Concejo Deliberante, la diputada departamental, vecinos y

deportistas pocitanos.

«Homenajeamos a deportistas, equipos y dirigentes que dejaron huella. Pocito, cuna de talentos y sueños deportivos. Orgullo que trasciende a todo San Juan», expresó el intendente Aballay.

En la muestra, que permanecerá abierta el público hasta el viernes 29 de agosto de 9 a 13 horas, se podrá observar a deportistas, equipos de Pocito y dirigentes, de diferentes disciplinas y de épocas pasadas y presentes, que contribuyeron a escribir y que siguen escribiendo la rica historia deportiva del departamento.

El atleta Jesús «Ñandu» Morales; los ciclistas Salvador Ortega, Ricardo Julio, Roberto «Gringo» Bernard, Luciano «Pato» Montivero, Alberto «Chato Bravo, Nicolás Tivani; los futbolistas Juan José «Gallego» Pérez, Carlos

«Pepillo» Rodríguez, Miguel «Negro» Gómez, Ramón «Pollolla» Aguilar; la integrante de Las Panteras, Candelaria Herrera; los hockistas, campeones del mundo, Conti Acevedo y Ezequiel Mena, son algunos de los deportistas

que se podrán observar en las fotos.

También habrá trofeos, camisetas y fotos históricas de los equipos de Pocito: Atenas, Aberastain, Picón, Juventud Unida, Carpinteria y el desaparecido Atlético Pocito, entre otros; y de Patín Carrera, Atletismo, Karate, Handball y Rugby, disciplinas que aportan su grano de arena a la historia deportiva del departamento.

El intendente Fabian Aballay también estará presente en la muestra fotográfica, en su etapa de jugador de vóley, integrando el equipo municipal que se consagró campeón sanjuanino en 1998.