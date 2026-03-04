Nahuel Gallo se quebró al recordar lo que vivió en el Rodeo I: “No quiero contar las atrocidades que hicieron”

El gendarme argentino Nahuel Gallo habló por primera vez en conferencia de prensa después de estar 448 días encerrado por el régimen chavista en Venezuela. Desde las 15.30, se presentó junto a distintas autoridades para brindar su testimonio tras permanecer detenido de forma ilegal en la cárcel El Rodeo I en Caracas.

Definió al centro de detención como un lugar de «bastante torturas psicológicas» y aclaró que “hay veinticuatro extranjeros más que están esperando ser liberados”. En tanto, sobre cómo pasó sus días en la cárcel señaló: “Mi hijo fue lo único que me mantuvo fuerte”.

En lo poco que se conoció en los últimos días, su esposa María Alexandra Gómez reveló que estaba de buen ánimo, pero debían seguir con los controles sobre su salud. “No fueron dos ni tres días… fueron 448 días. Nahuel está en un proceso de recuperación. Su salud es lo primero. Durante 14 meses se la negaron deliberadamente mientras estaba en cautiverio. Ahora tiene que sanar, paso a paso“, señaló.

Mientras tanto, el agente estuvo en el Edificio Centinela de Gendarmería, donde recibió visitas de autoridades de la fuerza y compartió un almuerzo institucional. Además, se le practicaron análisis médicos exhaustivos y se evalúa su evolución día a día para definir los siguientes pasos de su reintegración, tanto a la vida familiar como a su actividad profesional.

En tanto, compartió: “Hasta hacía, era una anécdota que voy a contar, hice mi bandera con jabón. Derretía mi jabón celeste y jabón blanco y hacía mi bandera. Era lo único que me hacía sentir que estaba en mi casa, estaba en mi país, aunque me la hayan rayado varias veces, no importa, la volvía a hacer.”

