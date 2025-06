Natacha Heredia debutará como profesional en K1 en Mendoza

El combate será ante la mendocina Aldana Pérez en el Polideportivo de Junin.

Mientras iba fortificando su trayectoria deportiva como amateur, especialmente luchando en kickboxing y K1, Natacha Heredia, no dejó de esperar en ningún momento la posibilidad que se dará el próximo domingo 8 de junio, cuando debute como profesional.

Se trata del Torneo Nacional de Kickboxing Fight Championship, el que espera reunir cerca de 150 competidores de Mendoza, San Juan y San Luis; el punto de encuentro será el Polideportivo Posta del Retamo, de Junin, Mendoza.

El debut profesional de Natacha será ante la mendocina Aldana Pérez en la categoría menos de 57kg. Para ello, estará viajando el viernes seis de junio, en horas de la tarde. El pesaje oficial es el sábado siete, a las 11 en la Casa del Bicentenario las competencias serán el domingo ocho de junio en la gala profesional que comenzará a las 17.

Natacha: “Me toca pelear con una competidora con un poco más de experiencia que yo, Aldana Pérez, de Mendoza. Es local, así que voy con unas expectativas muy altas en el cual la idea es noquear por lo que voy a dar todo en esta pelea. Es mi debut y es lo que estoy esperando desde siempre. Es el principio de una nueva etapa, así que vamos a ver qué pasa acá.

Me siento ansiosa, un poco nerviosa, pero estoy muy bien, para esto me he estado preparando y lo estoy esperando hace bastante tiempo. Y ahora que llegó, me siento bien preparada, con la idea de dar el 100% arriba del ring, como hago siempre en mis peleas.

Será una de tantas, pero a otro nivel; voy a dar todo arriba del ring porque es lo que me apasiona, lo que amo y es lo que estuve esperando durante mucho tiempo poder debutar como profesional. Me siento muy contenta aparte de nerviosa y con la ansiedad de querer ya estar ahí

Quiero agradecer a todos los sponsors que me están acompañando en este camino, al municipio de Santa Lucía y a la Secretaría de Deporte por el apoyo que me dan para poder seguir adelante”.