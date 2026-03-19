Netanyahu aseguró que Israel eliminó las capacidades nucleares y misilísticas de Irán: “Ya no puede amenazar”

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sostuvo este jueves que Irán ya no tiene la capacidad de enriquecer uranio ni de fabricar misiles balísticos, tras veinte días de ofensiva aérea conjunta con Estados Unidos.

“Estamos ganando e Irán está siendo diezmado”, declaró Netanyahu en conferencia de prensa, al detallar que los bombardeos han destruido plantas, arsenales y fábricas clave del aparato militar y nuclear iraní.

El mandatario destacó que la campaña militar se ha enfocado en atacar los centros de producción y ensamblaje de misiles, así como las instalaciones relacionadas con el desarrollo de armas nucleares.