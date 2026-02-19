Nochecitas de San Juan: tejo, familia y comunidad

La Escuela Seminario Tejo Club realizó por tercer año consecutivo el Torneo Nocturno “Nochecitas de San Juan”, con el acompañamiento de la Dirección de Acción Social, el Área de Políticas para la Persona Mayor de la Municipalidad de Rivadavia y el compromiso del intendente Sergio Miodowsky.

Primera en el país, la escuela funciona en la plaza Carmen Bravo de Godoy, en Villa Seminario, y se convirtió en un punto de encuentro donde abuelos llegan con sus nietos a aprender y divertirse.

El torneo, único en la Argentina por jugarse de noche, reunió a 45 equipos femeninos y masculinos de distintos departamentos, en dos días a puro tejo y amistad, bajo las noches templadas de Rivadavia