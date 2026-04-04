Nuevas propuestas de talleres en el Chalet Cantoni

La Casa Cultural Chalet Cantoni renueva su propuesta formativa con una variada agenda de talleres destinados a distintos públicos, que combinan disciplinas artísticas, creativas y de desarrollo personal, consolidándose como un espacio de encuentro y aprendizaje en la provincia.

Entre las propuestas destacadas se encuentra el taller “Teatro y Rap”, una innovadora experiencia escénica y musical dirigida a adolescentes que integra actuación, escritura, improvisación y freestyle. La actividad comenzará el 6 de abril y se desarrollará los lunes de 19 a 21 durante abril y mayo. Estará coordinada por Florencia Savastano, licenciada y máster en Actuación, además de referente en el circuito competitivo nacional de rap. El taller tiene un arancel mensual de $45.000 y contempla cupos con becas. Informes e inscripciones al +54 9 2645 24-6277.



Por otro lado, el espacio cultural ofrecerá el Taller de Consciencia y Aprendizaje Creativo, una propuesta orientada a comprender cómo la mente transforma las experiencias en conocimiento. Dictado por Celina Vignoli, comenzará el martes 7 de abril de 17 a 18:30. La actividad es arancelada y las inscripciones se realizan al 264-622919.



En el ámbito técnico-artístico, se suma el Taller de Iluminación Creativa – La luz como lenguaje, que invita a descubrir el rol de la iluminación en escena y a diseñar propuestas propias para espectáculos. Las clases se dictarán los miércoles de abril de 19 a 21, iniciando el 8 de abril, con un arancel de $20.000 y un 15% de descuento para quienes se inscriban antes del 1 de abril. Estará a cargo de Fito Mier, y las inscripciones pueden realizarse al 2646291120 o al correo bichourbano07@gmail.com.



En tanto, el 9 de abril inicia el Curso teórico–práctico de manejo del software Toon Boom Harmony Premium versión 24. La propuesta incluye 12 clases presenciales de dos horas, que se dictarán los jueves de 18 a 20, donde se desarrollarán los trabajos prácticos, y se complementa con un aula virtual con apuntes, consignas de ejercicios, materiales adicionales y 20 clases en video de una hora disponibles de manera privada en YouTube durante cuatro meses. El curso estará a cargo de Mario Bertazzo, profesional con más de 40 años de experiencia en cine, fotografía y animación 2D, y otorgará certificación de la Escuela de Animación Doble Zeta a quienes cumplan con 85% de asistencia y calificaciones. El programa abordará contenidos como configuración de interfaz, herramientas de dibujo, bibliotecas, importación y exportación, manejo del color, animación tradicional digital, cinemática, riggs, cut-out y lipsync. El costo es de $200.000 en un pago o $240.000 en cuatro cuotas de $60.000, y la inscripción se realiza a través del formulario disponible aquí.