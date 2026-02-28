Nuevo Documental Los Caballeros de la Quema

Se estrenó el documental en Flow que cuenta los orígenes de Los Caballeros de la Quema: ‘Todos Atrás y Dios de 9’

Con dirección de Lisandro Litwin, el documental repasa la vida de una de las bandas fundamentales del Rock Argentino, que hoy siguen dando batalla, ya sea con canciones nuevas de su reciente álbum ‘Fiesta Zombi‘, o con sus clásicos de siempre, cada vez que realizan shows multitudinarios en distintos puntos del país.

Dividido en 3 capítulos, ‘Todos atrás y Dios de 9’ es la historia de una banda de rock contada desde adentro con material de archivo generado por los propios integrantes. Un viaje al pasado, pero también un regreso. 20 años más tarde la banda se reencuentra.

El registro incluye el recorrido completo: inicios, apogeo, separación y regreso.