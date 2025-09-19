Nuevo playón polideportivo en Brisas del Sauce

EL REPORTERO 19 de septiembre de 2025
Orrego playon

Inauguramos, 450 m² de hormigón, canchas para distintas disciplinas, arcos, tableros reglamentarios y luminarias LED.

🌳 Queremos que sea más que deporte: sumamos espacios verdes, juegos infantiles, equipamiento de salud y obras que mejoran la circulación del barrio, pensando en un lugar de encuentro para todas las familias.

🤝 Gracias al vicegobernador y candidato a diputado nacional XSanJuan , Fabian Martin; al ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero ; al intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky ; a Federico Rizo , candidato a diputado nacional XSanJuan ; y a todas las autoridades presentes. También agradezco a mi equipo, que hace posible cada obra, y al padre Marcelo Allende por su bendición, que nos acompaña y fortalece en cada paso.

🚧 Y seguimos avanzando: antes de fin de año comenzará la pavimentación del barrio, una obra muy esperada que será financiada con fondos provinciales. Gracias al gobernador Marcelo Orrego por impulsar este proyecto y por distribuir los recursos con equidad en todos los departamentos de nuestra provincia.

💪 ¡Juntos es el camino! Sigamos haciendo, sigamos construyendo, expresó el intendente de Santa Lucía Juan José Orrego.

